As obras de ampliação da sede do Fundo Social de Solidariedade tiveram início, com o objetivo fortalecer ainda mais os serviços prestados em prol da comunidade cosmoramense

publicado em 31/01/2024

A ampliação do espaço na sede do Fundo Social é um marco para o município de Cosmorama (Foto: Prefeitura de Cosmorama)

Fernanda Cipriano

O prefeito de Cosmorama, o Bigo, acompanhado do vice-prefeito Juninho Silveira e sua esposa, Adriana da Silveira, as obras de ampliação da sede do Fundo Social de Solidariedade tiveram início, com o objetivo fortalecer ainda mais os serviços prestados em prol da comunidade cosmoramense.

A ampliação do espaço na sede do Fundo Social é um marco para o município, pois permitirá uma intensificação das atividades e serviços oferecidos à população local. Essa conquista não seria possível sem o apoio decisivo do deputado federal Baleia Rossi, cuja ação e comprometimento com os interesses de Cosmorama foram fundamentais para a destinação de recursos necessários à realização da obra.

O vice-prefeito Juninho Silveira, juntamente com os vereadores Renam Silveira e Leandro Briz, desempenharam papel crucial ao solicitar e assegurar o suporte do deputado em favor do município.