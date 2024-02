Localizada no coração da comunidade, a creche está pronta para receber os pequenos estudantes para o ano letivo de 2024

publicado em 29/01/2024

Localizada no coração da comunidade, a creche está pronta para receber os pequenos estudantes (Foto: Prefeitura de Cosmorama)

Fernanda Cipriano

Pais e responsáveis dos alunos da Vila Honório tiveram a oportunidade de visitar a mais nova instalação educacional do bairro, a Creche Municipal "Dona Merita". Localizada no coração da comunidade, a creche está pronta para receber os pequenos estudantes para o ano letivo de 2024.

A visita contou com a presença ilustre do prefeito Bigo, da secretária de Educação, Cultura e Turismo, Profª Drª Dione Maribel Lissoni Figueiredo, e da vereadora Kataline Segura Melhado. Acompanhados por membros da equipe educacional, os representantes da administração municipal tiveram a oportunidade de apresentar as instalações e compartilhar a visão para a educação infantil na região.

A Creche Municipal "Dona Merita" é uma conquista para a comunidade da Vila Honório e representa um investimento essencial na qualidade da educação oferecida às crianças locais. Com espaços amplos e aconchegantes, a creche busca proporcionar um ambiente seguro e estimulante para o desenvolvimento dos pequenos.

Durante a visita, os pais e responsáveis puderam explorar as salas de aula, áreas de recreação e demais instalações, familiarizando-se com o local que será o segundo lar de seus filhos. Além disso, tiveram a oportunidade de se reunir com os professores, monitoras e demais funcionários que desempenharão um papel fundamental no crescimento e aprendizado das crianças.