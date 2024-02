O acidente ocorreu em uma propriedade rural localizada a cerca de 15 km do município, na região de Rio Preto

publicado em 30/01/2024

O acidente ocorreu em uma propriedade rural localizada a cerca de 15 km do município, na região de Rio Preto (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um piloto de 48 anos, cujos dados não foram revelados, morreu após a queda da aeronave que ele pilotava. O acidente ocorreu em uma propriedade rural localizada a cerca de 15 km do município, na região de Rio Preto.

De acordo com a ocorrência, a aeronave envolvida no acidente é do modelo Embraer Ipanema e pertence a uma empresa de Olímpia especializada em pulverização. O avião caiu em uma fazenda, resultando na morte imediata do piloto.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e, ao chegarem ao local, infelizmente, confirmaram o óbito da vítima. A área foi isolada por policiais militares para permitir o trabalho da Polícia Civil e a realização dos procedimentos necessários pela perícia técnica.