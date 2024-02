Situado em um dos principais destinos turísticos do país, o Orionverso promete revolucionar a forma como os visitantes interagem com a tecnologia e o universo virtual

publicado em 31/01/2024

Com experiências de realidade imersiva inéditas na América Latina, Orionverso começa a receber turistas e olimpienses em ‘soft opening’ (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um novo capítulo na experiência de entretenimento chega a Olímpia amanhã, com a inauguração do aguardado parque temático de realidade virtual Orionverso. Situado em um dos principais destinos turísticos do país, o Orionverso promete revolucionar a forma como os visitantes interagem com a tecnologia e o universo virtual.

A abertura será realizada em um sistema de soft opening, período no qual o parque consolidará o treinamento das equipes e realizará os ajustes finais de toda a operação. A área total do complexo é de impressionantes 6 mil m², oferecendo uma experiência imersiva e inovadora.

O Orionverso se destaca por apresentar 20 experiências de realidade imersiva nunca antes experimentadas em proporções tecnológicas em toda a América Latina. Entre as atrações, os visitantes terão a oportunidade de mergulhar no cenário de "Avatar" e explorar o mundo fantástico de Pandora. Com óculos de realidade virtual e outros dispositivos, eles não apenas verão, mas também interagirão com personagens em um universo futurista.

A diversão atinge novos patamares com a possibilidade de pilotar motos e carros em alta velocidade, encarar a simulação de um salto de paraquedas em queda livre, ou desafiar os sentidos em uma simulação de combate contra inimigos imaginários, entre outras atrações.

A expectativa é que o parque receba até 2 mil pessoas por dia. Os visitantes terão à disposição um passaporte recarregável, permitindo a inserção de "créditos" para desfrutar das diversas experiências disponíveis.

Uma inovação que certamente encantará crianças e adultos é o garçom-robô responsável por preparar e entregar sorvetes. Os pedidos são feitos por meio de um menu digital, proporcionando uma experiência personalizada. Ao final, o robô toca uma campainha, acena para o cliente e entrega a sobremesa.