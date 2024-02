O acidente ocorreu quando o homem estava pescando no primeiro pilar da ponte e tentou descer para capturar um peixe, ele caiu de aproximadamente cinco metros de altura

publicado em 31/01/2024

Fernanda Cipriano

Um homem caiu da ponte rodoferroviária que conecta Rubinéia e Aparecida de Taboado (MS), e ficou com fraturas nos pés. O acidente ocorreu quando o homem estava pescando no primeiro pilar da ponte e tentou descer para capturar um peixe, ele caiu de aproximadamente cinco metros de altura.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi prontamente atendida após o acidente. Os bombeiros foram acionados para realizar o resgate, encontrando o homem com fraturas nos calcanhares. O processo de resgate foi delicado, exigindo habilidade e agilidade por parte da corporação.