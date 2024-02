O incidente ocorreu na rua Francisco de Oliveira, resultando em sérias lesões para a vítima que conduzia o ciclomotor

publicado em 30/01/2024

Testemunhas relatam que o homem perdeu o controle do veículo, resultando em uma queda violenta (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um acidente no bairro Jardim Pôr do Sol, em Fernandópolis, deixou um homem de 41 anos ferido após cair com uma bicicleta motorizada. O incidente ocorreu na rua Francisco de Oliveira, resultando em sérias lesões para a vítima que conduzia o ciclomotor.

O ciclomotor, uma bicicleta equipada com motor a combustão, estava em movimento quando o acidente aconteceu. Testemunhas relatam que o homem perdeu o controle do veículo, resultando em uma queda violenta. Diante da gravidade da situação, as autoridades locais foram prontamente acionadas para prestar assistência.

O impacto da queda causou múltiplas fraturas e traumatismo craniano no condutor do ciclomotor. Equipes de resgate, mobilizadas rapidamente, chegaram ao local para prestar os primeiros socorros.