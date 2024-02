A proposta, que requer tramitação em regime de urgência, tem como objetivo possibilitar a contratação dos profissionais até março deste ano

publicado em 31/01/2024

Conforme a proposta, será convocado o próximo candidato da lista de classificados do concurso público para ocupar os novos cargos (Foto: Marcos Morelli/Pref. Rio Preto)

Fernanda Cipriano

O prefeito Edinho Araújo (MDB) encaminhou à Câmara de Rio Preto um Projeto de Lei Complementar que visa criar 96 novos cargos em diversas áreas da administração pública. A proposta, que requer tramitação em regime de urgência, tem como objetivo possibilitar a contratação dos profissionais até março deste ano.

Os cargos previstos no projeto incluem a criação de um cargo de enfermeiro, um de fonoaudiólogo, cinco de cirurgião dentista, um de arquiteto, dois de engenheiros civis, 74 agentes administrativos e 12 técnicos de enfermagem. O impacto financeiro estimado com as novas contratações atinge a cifra de R$ 7,2 milhões para o ano de 2024 e R$ 8,1 milhões para o ano subsequente, em 2025.

A PGM (Procuradoria Geral do Município) esclarece na justificativa que já existe concurso público válido para o preenchimento desses cargos. O documento destaca que a criação dessas posições é necessária para suprir demandas decorrentes de aposentadorias e exonerações, visando manter as mesmas condições para o desenvolvimento racional dos serviços prestados pelo Município.