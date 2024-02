O acidente aconteceu no quilômetro 114 da rodovia, em José Bonifácio, interior de São Paulo

publicado em 31/01/2024

O acidente aconteceu no quilômetro 114 da rodovia, em José Bonifácio, interior de São Paulo (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

No fim da manhã de ontem, uma batida na BR-153 deixou dois carros completamente esmagados e resultou na morte de uma criança de 7 anos. O acidente aconteceu no quilômetro 114 da rodovia, em José Bonifácio, interior de São Paulo.

De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o trecho da BR-153 estava operando em sistema pare e siga no momento do incidente. O trágico episódio se desenrolou quando um caminhão-tanque parou na pista, seguido por dois carros. Nesse contexto, um rodotrem colidiu na traseira dos veículos, causando o esmagamento dos mesmos.

Em um dos veículos, com placa de Ubarana, estavam dois ocupantes que foram socorridos e encaminhados à Santa Casa de José Bonifácio, conforme informações da PRF. Já no segundo carro, com placas de Promissão, um menino de 7 anos perdeu a vida no local do acidente. A identidade da criança não foi divulgada. Um casal que também estava no veículo ficou preso nas ferragens por mais de uma hora, mas detalhes sobre o estado de saúde das vítimas não foram divulgados até o momento.