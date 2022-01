Aposentada disse à polícia que tem medo que o filho, que é usuário de drogas, acabe lhe causando algum mal, mas descartou a possibilidade de pedir medida protetiva

publicado em 24/01/2022

Uma aposentada de 75 anos, moradora do bairro Duas Vendas, região Norte de Rio Preto, procurou a Polícia Civil na manhã do último sábado (22), para denunciar o filho, um homem que não teve a idade revelada.Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou à polícia que o filho já esteve preso por muitos anos, tendo saído há nove meses da cadeia e passado, então, a morar com ela.De acordo com a idosa no registro policial, o filho é usuário de drogas e trabalha recolhendo material reciclável nas ruas. No entanto, recentemente, ele passou a furtar objetos dentro de casa, segundo ela para sustentar o vício.Ainda de acordo com o relato da aposentada à polícia, nos últimos dias, ela percebeu o desaparecimento de R$ 500, dinheiro que seria utilizado para despesas da casa, e acredita que o filho quem furtou a quantia.A mulher também informou que na madrugada do sábado, o filho furtou um botijão de gás de sua residência e que ele se desentendeu com seu outro filho, ameaçando-o com uma faca.A idosa afirmou, ainda, que tem medo que o filho acabe lhe causando algum mal. A Polícia Civil, então, orientou a aposentada a procurar a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para requerer, assim, medida protetiva. No entanto, a mulher informou que não possui interesse neste momento.*Com informações do Diário da Região.