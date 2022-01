Todas as regiões da cidade foram atingidas pela forte chuva; até a tarde desta sexta, uma senhora ainda estava desaparecida

publicado em 08/01/2022

As buscas pela mulher desaparecida foram retomadas nesta sexta pelo Corpo de Bombeiros (Foto: Tininho Júnior/Prefeitura de Barretos)

Após forte chuva em Barretos, a prefeita Paula Lemos decretou estado de calamidade na cidade. Na tarde de quinta-feira, 6, a chuva deixou estragos em ruas e avenidas de Barretos e uma senhora, que foi levada pela enxurrada, está desaparecida até a tarde desta sexta, 7. O Governo do Estado de São Paulo vai encaminhar R$ 5 milhões de recursos estaduais para obras emergenciais de reparos na cidade.Em um intervalo de aproximadamente 1 hora foi registrado um acúmulo de 130 milímetros de água. O temporal atingiu todas as regiões da cidade. Dentre os estragos, a avenida Fraternidade Paulista, ligação entre os bairros Cristiano Carvalho e Barretos 2, cedeu durante a enxurrada. Várias ruas tiveram o pavimento arrancado pela força da correnteza. A Casa de Bombas do bairro Zequinha Amendola foi inundada e uma adutora foi rompida com a queda da ponte próxima ao Parque Ecológico Enéas Carneiro. Seis bairros ficaram sem o fornecimento de água.A Secretaria de Obras iniciou uma força-tarefa para fazer a limpeza e os reparos dos pontos mais atingidos após a forte chuva. O trabalho deve continuar nos próximos dias. As equipes do município receberam o apoio da iniciativa privada, que ofereceu maquinário e mão de obra para agilizar os reparos emergenciais”.A prefeita Paula Lemos usou as redes sociais para se solidarizar com as famílias atingidas pelo temporal. Segundo ela, a água entrou em várias casas e as famílias tiveram que ser levadas para abrigos. Os números ainda estão sendo contabilizados. "Para algumas, vamos proporcionar o aluguel social. Já para a ponte que foi levada, precisamos de reparos emergenciais e o governador (João Doria, do PSDB) nos ligou anunciando a liberação imediata de R$ 5 milhões", disse. Ela pediu orações para a família da idosa desaparecida e de uma mulher ferida durante o temporal, que passou por atendimento na Santa Casa.As buscas pela mulher desaparecida foram retomadas nesta sexta pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi levada pela forte enxurrada quando tentava fechar a porta do carro. Conforme registro na Polícia Civil, a desaparecida é Antônia Yoshida, de 77 anos. Várias ruas do centro da cidade estão interditadas por causa das crateras abertas pela correnteza.*Com informações do Diário da Região/Estadão Conteúdo.