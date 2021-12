Carros pagarão R$ 6 e terão direito a quatro horas de estacionamento; após o período, será cobrado o valor de R$ 2 por hora

publicado em 28/12/2021

O centro comercial também oferecerá plano para mensalistas, no valor de R$ 150 (Foto: Divulgação)

O Shopping Iguatemi passará a cobrar tarifa de estacionamento em Rio Preto. Em um comunicado enviado aos lojistas nesta segunda-feira, 27, o centro comercial informou que a medida passará a valer a partir de 10 de janeiro e foi tomada "como parte das diretrizes operacionais da companhia após completar seu período de maturação".Ainda segundo o comunicado, a mudança irá "garantir a melhor oferta de vagas no empreendimento". A tarifa será baseada em uma tabela progressiva. Carros pagarão R$ 6 e terão direito a quatro horas de estacionamento. Após o período, será cobrado o valor de R$ 2 por hora.O serviço de valet custará R$ 15 por duas horas. Após o período, será cobrado o valor de R$ 5 por hora. Motos pagam R$ 5 pelo período de 12 horas e haverá também a opção de pernoite, por R$ 50.O pagamento para os serviços será aceito em dinheiro, crédito, débito, Sem Parar, ConectCar, Veloe e Taggy. Estarão disponíveis oito terminais de autoatendimento espalhados pelo shopping no térreo e no subsolo, das 10h até o encerramento das atividades.O centro comercial também oferecerá plano para mensalistas, no valor de R$ 150. Lojistas, funcionários e moradores terão desconto de 50% no valor até março de 2022.Ainda de acordo com o comunicado, as docas 1 e 2 seguirão disponíveis sem tarifa para acesso aos fornecedores que estiverem com veículos de grande porte.Em nota, o Iguatemi disse que a medida é uma atualização de sua política de uso do estacionamento. "O empreendimento reitera que essa é uma prática setorial, a fim de garantir a melhor oferta de vagas no empreendimento para uso exclusivo de seus clientes, e as tarifas foram estabelecidas de acordo com o mercado local", informou a nota.*Com informações do Diário da Região.