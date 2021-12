Honraria foi entregue pessoalmente pelo vereador Murilo Basi, autor do projeto

publicado em 01/12/2021

O presidente Jair Bolsonaro agora é Cidadão Santa-fé-sulense e recebeu o título de Murilo Basi, autor do projeto (Foto: Redes sociais)

Da redação

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu das mãos do vereador de Santa Fé do Sul, Murilo Basi (PSL), o título de Cidadão Santa-fé-sulense. A honraria, de autoria de Basi, o vereador mais votado das últimas eleições na cidade, foi aprovada na Câmara Municipal local por unanimidade.

Para o reconhecimento do título, Murilo Basi, que também é radialista, apresentou em seu projeto um balanço das transferências realizadas pelo do Governo Federal para o município até o mês de setembro, totalizando R$16, 6 milhões, dos quais R$ 9 milhões foram destinados para o enfrentamento da pandemia.