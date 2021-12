16 mandados de prisão e 21 de apreensão estão sendo cumpridos nesta quinta-feira

publicado em 16/12/2021

Apesar de a ação ter sido cinematográfica, o roubo foi considerado informalmente um fracasso (Foto: Reprodução)

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, (16), nova fase d??a operação que investiga o mega-assalto ocorrido em Araçatuba dia 30 de agosto deste ano.Mais de 90 policiais federais, com o apoio operacional da Polícia Militar (Rota e Baep), estão cumprindo 16 mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão em Araçatuba (SP), São Paulo (SP), Osasco (SP), Santo André (SP), Guarulhos (SP), Monte Mor (SP) e Foz do Iguaçu (PR), todos expedidos pelo juízo da 1 º Vara Federal da Subseção Judiciária de Araçatuba.A PF investiga o caso usando análise de material genético para identificar os autores do roubo."Por meio de perícia em parte do material coletado no local do crime foi possível identificar o perfil genético de um dos autores dos crimes hediondos investigados. Com base nesta análise, após representação da Polícia Federal, o suspeito, que já era apontado como líder de organização criminosa, especializada em roubos a carros-fortes, teve sua prisão decretada pela 1ª Vara Federal de Araçatuba/SP. O mandado de prisão em questão foi cumprido no dia 09 de dezembro, no estabelecimento prisional em que o suspeito já se encontrava, uma vez que, após a prática do roubo, foi preso pela prática de outro crime", informou a polícia, em nota.Antes do desencadeamento da ação de hoje, a PF já havia realizado a prisão de 17 pessoas envolvidas nos crimes e cumprido 53 mandados de busca e apreensão.O mega-assalto em Araçatuba aconteceu entre os dias 29 e 30 de agosto de 2021 e terminou com dois inocentes e dois suspeitos de participarem do crime mortos. Os bandidos invadiram o centro da cidade e usaram armamento de grosso calibre para fechar o centro e assaltar duas agências bancárias.Os bandidos ainda deixaram explosivos espalhados em pelo menos 20 pontos do centro da cidade. Uma delas foi detonada e feriu um homem de 25 anos. Agentes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foram chamados de São Paulo para desarmar os artefatos.O centro da cidade ficou fechado por dois dias, as aulas foram suspensas e o transporte público paralisado na região central da cidade.Apesar de a ação ter sido cinematográfica, o roubo foi considerado informalmente um fracasso, já que o cofre maior de um dos bancos acionou um sistema moderno de segurança, picotou e manchou as notas que seriam roubadas. O valor levado pelos bandidos, segundo fontes extraoficiais, não foi nem 30% do planejado pelos criminosos.*Com informações do Sbt Interior.