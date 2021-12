Ação da Polícia Federal de Jales cumpriu mandados de prisão preventiva em Vila Velha (ES) e Brasília (DF); ação também apreendeu celulares, computadores e documentos

publicado em 17/12/2021

O material apreendido será encaminhado para a sede da PF em Jales para análise e perícia (Foto: Polícia Federal de Jales)

Dois homens foram presos preventivamente durante a Operação “Luz Negra”, deflagrada pela Polícia Federal de Jales na manhã desta sexta-feira (17), para reprimir a distribuição de notas falsas no país.Segundo a PF, um dos mandados de prisão preventiva foi cumprido em Vila Velha (ES). O homem preso é suspeito de ser um grande distribuidor de moeda falsa no Espírito Santo, mas também foi preso em flagrante devido à apreensão de mais de R$ 71 mil em notas falsas, materiais para a produção das cédulas, celulares, computadores e anotações.O outro homem foi preso em Brasília (DF), onde os policiais também apreenderam uma nota falsa, documentos e outros objetos.As investigações começaram no início do ano, depois que policiais federais de Jales apreenderam R$ 1 mil em cédulas falsas adquiridas por um empresário local que negociou a compra por aplicativo de mensagem.A PF identificou os dois homens presos como suspeitos de serem distribuidores do dinheiro falsificado em todo o país. Eles ofereciam o produto ilícito na internet, a partir da troca de uma cédula verdadeira por até 12 falsas.Os suspeitos serão indiciados por crime de falsificação de moeda e, caso sejam condenados, ficam sujeitos à pena de até 13 anos de prisão.Os suspeitos serão levados para presídios da região em que foram detidos e permanecerão à disposição da Justiça Federal. O material apreendido será encaminhado para a sede da PF em Jales para análise e perícia.*Com informações do g1