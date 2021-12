Diarista foi flagrada com peças de carne, pacotes de bolacha e itens de higiene e limpeza; ela foi liberada mas vai responder em liberdade pelo crime de furto

publicado em 08/12/2021

Somado, o preço dos produtos furtados era de R$ 328,23 (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 35 anos foi detida na noite de terça-feira, (07), após ser flagrada tentando furtar produtos de um supermermcado, no bairro Boa Vista, em Rio Preto. Diarista e mãe solteira, ela foi liberada após alegar ter cometido o crime para alimentar os filhos.De acordo com o boletim de ocorrência, enquanto estava dentro do estabelecimento, a diatista escondeu na bolsa duas peças de picanha, dois pacotes de bolacha, um creme de cabelo e um item de limpeza. Somado, o preço dos produtos furtados era de R$ 328,23.Segundo relato de um funcionário do estabelecimento, a mulher chegou a pagar por um pacote de um quilo de arroz, mas tentou sair do local sem pagar os demais produtos. Ela foi abordada já do lado de fora supermercado por um funcionário e levada até uma sala no depósito.A Polícia Militar foi acionada e conduziu a diatista até a Central de Flagrantes. Para o delegado plantonista da Polícia Civil, ela disse ser mãe solteira, não possuir emprego fixo e que teria praticado o crime para alimentar os filhos, um de 5 anos e outro de 16 anos. Ainda segundo a mulher, as duas peças de picanha seriam vendidas para ajudar no sustento.Diante da situação, o delegado interpretou que o crime possa ser configurado como um caso de furto famélico - quando a pessoa precisa saciar uma necessidade urgente e relevante. A mulher foi liberada e vai responder em liberdade. Os produtos foram apreendidos e, em seguida, devolvidos ao supermercado.*Com informações do Diário da Região.