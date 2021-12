Testemunha disse à polícia que o filho estava na frente de casa quando um motociclista passou, atirou quatro vezes e fugiu

publicado em 03/12/2021

A Polícia Militar esteve no local da ocorrência, na rua César Pupim (Foto: Ilustrativa)

Um adolescente de 16 anos foi baleado na noite de quinta-feira (02), no bairro João Paulo 2º, em Rio Preto. A vítima estava conversando na frente da casa de um amigo com outros adolescentes quando um motociclista se aproximou e atirou. A polícia não conseguiu localizar o autor do ataque. O menor não corre risco de morte.A dona da casa disse à Polícia Civil que foram quatro disparos. Pessoas que estavam no local levaram o adolescente até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jaguaré, onde o menor recebeu atendimento médico e, depois, foi encaminhado para a Santa Casa de Rio Preto.A Polícia Militar esteve no local da ocorrência, na rua César Pupim. Policiais da Divisão de Homicídios da Divisão Especializada em Investigações Criminais também foram até lá em busca de indícios que possam levar ao autor dos disparos, que fugiu.O caso foi registrado como homicídio tentado e a ocorrência foi encaminhada para o 3º Distrito Policial de Rio Preto. Peritos do Instituto de Criminalística foram acionados e o delegado, Daniel Borges, pediu um exame de corpo de delito para a vítima no IML (Insituto Médico Legal).*Com informações do Diário da Região.