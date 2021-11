O funcionário foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Bálsamo

publicado em 27/11/2021

Um funcionário da Prefeitura de Palmeira d Oeste ficou gravemente ferido após capotar a caminhonete que dirigia na rodovia Euclides da Cunha, em Bálsamo, na manhã de sexta-feira (26).De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que a vítima tenha perdido o controle da direção. Em seguida, o veículo capotou e parou perto do canteiro central da rodovia.O funcionário foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Bálsamo. Ele sofreu fraturas, mas não corre risco de vida.*Com informações do Região Noroeste.