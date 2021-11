Veículo pegou fogo na manhã desta quinta-feira (11)

publicado em 11/11/2021

O local fica perto de um hipermercado para quem trafega em direção a São Paulo (Foto: Rita Fernandes/Reprodução))

Uma Kombi pegou fogo na rodovia Washington Luís (SP-310) na manhã desta quinta-feira (11), em Rio Preto. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu e um caminhão pipa foi utilizado para controlar as chamas.O local fica perto de um hipermercado para quem trafega em direção a São Paulo. A Polícia Militar Rodoviária confirmou o incêndio, mas não soube informar as causas ou se há pontos de congestionamento no local.*Com informações do Diário da Região.