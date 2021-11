Vítima estava internada no Hospital de Base de Rio Preto desde o dia 23 de novembro

publicado em 29/11/2021

O caso foi registrado como morte suspeita (Foto: Reprodução)

Um homem de 39 anos morreu no Hospital de Base de Rio Preto na madrugada de domingo (28), por complicações de um acidente que sofreu em uma rodovia na cidade de Paranapuã.O homem foi transferido de Paranapuã para o Hospital de Base no dia 23 de novembro, após sofrer um acidente envolvendo uma moto e um cavalo. O registro policial não detalha o que aconteceu.Vítima de politraumatismo, o homem ficou internado em tratamento no HB, mas, na madrugada deste domingo, não resistiu. A morte foi constatada por volta da 1h da manhã.O caso foi registrado como morte suspeita. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Rio Preto antes de ser liberado à família para o velório e o enterro.*Com informações do Diário da Região.