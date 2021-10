Governador de São Paulo participou, no fim de semana, de evento do PSDB em Rio Preto, antes das prévias da legenda

publicado em 18/10/2021

Doria recebeu uma carta de apoio de 350 prefeitas, prefeitos e vices da região (Foto: Governo do Estado de SP)

Em evento do PSDB em Rio Preto no fim de semana, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), recebeu uma carta de apoio de 350 prefeitas, prefeitos e vices da região. O documento foi entregue pela Associação Paulista de Municípios (APM) durante o encontro de filiados para consolidação do nome do tucano como pré-candidato à presidência da República pelo PSDB em 2022. Dentro da legenda, Doria concorre com Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, o qual pode abrir mão da vez e apoiar o paulista ou o gaúcho. A prévia partidária, está marcada para 21 de novembro.A carta foi entregue pelo presidente da associação, Fred Guidoni, ex-prefeito de Campos do Jordão. “Esta carta é fruto de reconhecimento do trabalho dessa cúpula Doria e Rodrigo Garcia (vice-governador) ”, disse. “(Doria) Trouxe a vacina para salvar a vida não só de São Paulo, mas do Brasil”, completou ao referir-se à Coronavac, do Instituto Butantan, que deve ser a principal bandeira do governador para concorrer ao Palácio do Planalto.O encontro dos tucanos foi realizado no Ipê Park Hotel, entre Rio Preto e Cedral, região estratégica do Estado para o governador, com 17 mil filiados – 2,2 mil só em Rio Preto. Cada filiado foi recebido com botton, bandeirinha do Brasil com vareta e material de campanha interna de Doria. Com luzes e ao ritmo de samba, o tucano foi recebido por filiados de cerca de 90 dos 96 municípios da região – um total de 630 pessoas sentadas, segundo a organização.Doria disse estar convicto que será o escolhido, apesar da disputa, sobretudo, com Leite. O governador gaúcho, que inclusive cumpriu agenda esse fim de semana na capital paulista, tem o apoio velado da direção nacional do PSDB e de nomes como Aécio Neves, em Minas Gerais. “Venceremos em São Paulo, com Rodrigo Garcia e venceremos no plano nacional. Disputamos para vencer”, disse em referência as prévias de 2016 (eleito prefeito de São Paulo) e 2018 (eleito governador do Estado).O presidente estadual do PSDB, Marco Vinholi, afirmou que São Paulo representa um terço dos filiados do País e tem força “expressiva” para a decisão. “São 300 mil filiados e hoje 99,3% dos prefeitos e vice prestam apoio ao governador nas prévias”, afirmou.Fora do Estado, Doria está em caravana em busca de apoio. "Estava em Sergipe, onde recebi apoio exponencial. Já fui a 16 estados e pretendo visitar 22, o restante com encontros virtuais. Vamos disputar a terceira via no País", afirmou.No caso de Rodrigo Garcia, o maior desafio será em 2022. O vice-governador foi o único inscrito na disputa interna do PSDB ao Palácio dos Bandeirantes. Nomes, como o do ex-governador Geraldo Alckmin, que deve sair do PSDB no próximo mês, e de Fernando Haddad (PT), estão como preferidos nas pesquisas. “Naturalmente, os candidatos mais conhecidos são os mais intencionados no voto, o que não se constata no momento seguinte. Tenho convicção que temos muita coisa a apresentar”.*Com informações do Diário da Região