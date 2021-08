Decreto também autoriza atendimento presencial em estabelecimentos comerciais até meia-noite.

publicado em 21/08/2021

Parques temáticos de Olímpia (SP) podem receber 80% da capacidade (Foto: Reprodução/TV TEM)

Um decreto publicado pela Prefeitura de Olímpia (SP) autoriza o funcionamento de parques temáticos, rede hoteleira e estabelecimentos comerciais com 80% da capacidade total.O município não seguiu a flexibilização autorizada pelo governo estadual com relação ao fim das restrições de público e horário. Em Olímpia, o atendimento presencial em estabelecimentos comerciais pode ser feito até meia-noite.De acordo com o decreto, eventos esportivos podem ser realizados, mas sem público. Já os bailes, festas e boates seguem proibidos.Apesar do funcionamento mais rígido das atividades comerciais, o toque de restrição não será mais realizado no município.Olímpia é conhecida pelas atividades turísticas, que representam cerca de 60% da economia local.Por causa da pandemia de coronavírus, os parques temáticos ficaram fechados, mas a retomada das atividades ocorreu de forma gradativa, até a liberação da capacidade atual. Contudo, seguem obrigatórios os protocolos recomendados de combate à doença.*Por G1 Rio Preto e Araçatuba