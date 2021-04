Municípios vizinhos a Votuporanga realizam barreiras sanitárias para tentar frear a contaminação por Covid-19 neste feriado

publicado em 02/04/2021

Barreira sanitária foram montadas nas entradas de Jales (Foto: Divulgação/Prefeitura de Jales)

Barreiras sanitárias para orientar turistas e até multa para quem insiste em fazer festas em ranchos e chácaras. Essas são algumas das medidas adotadas por cidades da região para tentar frear o aumento da contaminação pela Covid-19 durante o feriado de Páscoa.Cidades com prainhas municipais que chegavam a receber até cinco mil turistas durante os feriados antes da pandemia, agora precisam aumentar a fiscalização. É o caso de Sales que promete intensificar a fiscalização contra festas em ranchos e chácaras. Um decreto municipal também proíbe o aluguel dos locais, sendo que a multa por desrespeito é de R $ 400.Pereira Barreto e Santa Albertina também estão com prainhas interditadas e prometem intensificar a fiscalização. Já em Buritama, além da prainha estar interditada, um decreto proíbe a venda de bebidas alcoólicas até domingo, 4. Em Cardoso, uma prefeitura conta com ajuda de um drone para flagrar festas clandestinas em ranchos no rio Grande.Outros municípios que não possuem prainhas, mas incorporados moradores de fora que vão visitar familiares também adotaram medidas restritivas. É o caso de Meridiano, que até o próximo domingo, 4, está com as barreiras sanitárias nas entradas do município para evitar visitantes. "A barreira funciona de manhã até meia-noite. Como não podemos barrar, realizamos uma orientação e fazemos o cadastro de cada pessoa que entra na cidade", explicou a prefeita, Márcia Adriano.Na cidade, um decreto municipal institui multa que pode chegar a R $ 2,5 mil para motoristas que tentarem furar uma barreira sanitária. Segundo a prefeita, a falta de leitos de UTI e o aumento progressivo de casos da doença na cidade de 3,8 mil habitantes foi o que levou à decisão de adotar as barreiras sanitárias. "Como a cidade é pequena, os familiares dos pacientes com doença, desesperados, chegavam a ir no portão de casa chorando pedir por leito. É muito triste. Pedimentos encarecidamente para as pessoas se conscientizarem".Floreal também resolveu adotar as barreiras sanitárias até o próximo domingo, 4. Apenas uma entrada está com permissão de passagem para veículos, porém são parados na blitz. "Por conta do feriado, as pessoas de fora costumam vir para o interior. Fizemos mais para controlar e alertar", disse o diretor de Saúde de Floreal, Luis Alberto Bergamasco.Jales e Palmares Paulista também estão com as barreiras sanitárias nas entradas municipais. Os profissionais, além de aferirem a temperatura dos que chegam, também realizam a orientação quanto ao cumprimento de decretos em vigor nas cidades.Em Suzanápolis, uma prefeitura resolveu interditar uma praça municipal para evitar aglomeração. O local foi isolado com fitas zebradas. "A praça é muito frequente e é necessário impedir que as pessoas se juntem. Contamos com a compreensão e com o apoio da nossa população nessa luta que é de todos", destacou o prefeito de Suzanápolis, José Luiz Gava.As polícias rodoviária Federal e Estadual também intensificaram a fiscalização nas estradas da região durante o feriado prolongado. A medida visa evitar acidentes de trânsito durante o pior momento da pandemia, já que eles acarretam em uma maior procura de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI). "A PRF estará preparada para proporcionar uma viária e a fluidez do trânsito para quem necessita se deslocar pelas rodovias federais neste feriado", informou em segurança nota a Polícia Rodoviária Federal.*Diário da Região