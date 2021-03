Medida foi aprovada por unanimidade em uma reunião de emergência, mas ainda não há data para início da restrição

publicado em 15/03/2021

Rio Preto deve anunciar data do começo do 'lockdown' nesta segunda-feira (15) (Foto: Prefeitura de São José do Rio Preto)

A Prefeitura de São José do Rio Preto anunciou no domingo (14), após uma reunião de emergência, que vai adotar o "lockdown" para tentar controlar o número de casos de coronavírus.Participaram da reunião os membros do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus e autoridades municipais. Ao final, por unanimidade, decidiram que a única possibilidade de conter o avanço da doença é adotar um "lockdown" na cidade.Nesta segunda-feira (15), o prefeito Edinho Araújo (MDB) vai se reunir com prefeitos da região para discutir ações que podem ser seguidas também por cidades vizinhas.Ainda de acordo com a prefeitura, a data de início da medida ainda mais restritiva será divulgada após a reunião, já o detalhamento das medidas será decidido entre o comitê e a Procuradoria Geral de Rio Preto.*Com informações do G1