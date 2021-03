DRS-XV apresenta 83,7% de ocupação dos leitos, maior índice registrado desde o início da pandemia

publicado em 04/03/2021

Em Rio Preto, a ocupação é maior de 90%, sendo 120 dos 133 leitos ocupados no Hospital de Base, que atende pacientes do município e outras 100 cidades da região (Foto: Prefeitura de São José do Rio Preto)

O Departamento Regional de Saúde (DRS) de São José do Rio Preto bateu recorde na ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com a Covid-19.De acordo com a Secretaria de Saúde, o DRS apresenta 83,7% de ocupação dos leitos, maior índice registrado desde o início da pandemia.Em Rio Preto, a ocupação é maior de 90%, sendo 120 dos 133 leitos ocupados no Hospital de Base, que atende pacientes do município e outras 100 cidades da região.Já na Santa Casa o atendimento é exclusivo aos moradores do município e está com 46 dos 48 leitos ocupados, que representa 96%.Diante do agravamento dos casos de coronavírus e da alta taxa de ocupação de leitos para pacientes com a Covid-19, o Governo de SP regrediu as cidades do noroeste paulista para a fase vermelha do Plano SP.A mudança passa a valer a partir da meia-noite de sábado (6). O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB), durante uma coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta quarta-feira (3).A fase vermelha é a mais restritiva do Plano SP e autoriza apenas o funcionamento de serviços essenciais, como farmácias, supermercados e postos de combustíveis.Shoppings, galerias, comércios de rua, salões de beleza, barbearias e academias devem paralisar as atividades. Eventos, convenções e demais serviços que gerem aglomeração também não são permitidos.Na atual configuração do Plano SP, as escolas podem continuar recebendo alunos, com o limite máximo de 35% da capacidade.- Farmácias- Mercados- Padarias- Açougues- Postos de combustíveis- Lavanderias- Meios de transporte coletivo, como ônibus, trens e metrô- Transportadoras, oficinas de veículos- Atividades religiosas- Hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria- Bancos- Pet shops- Serviços de delivery ou entregas*Com informações do G1