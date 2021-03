A medida foi publicada em um decreto e vale a partir desta segunda-feira (8)

publicado em 08/03/2021

Moradores de Nova Granada (SP) com suspeita ou confirmação da Covid-19 devem usar pulseiras de identificação. A medida foi publicada em um decreto e vale a partir desta segunda-feira (8).De acordo com a publicação, o paciente que procurar por atendimento médico com sintomas do coronavírus vai receber uma pulseira amarela, que indica a necessidade de isolamento até o recebimento do resultado do exame.Caso o paciente tenha o diagnóstico da doença, ele vai receber uma pulseira vermelha, que só pode ser retirada com autorização médica.Ainda segundo o decreto, o morador que retirar a pulseira ou ser flagrado descumprindo o isolamento domiciliar será multado em R$ 300.Na última semana, o município registrou a morte de três pacientes que esperavam por leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento da Covid-19.Nova Granada contabiliza 1.748 casos confirmados de coronavírus, sendo 1.564 pacientes curados e 38 mortes registradas desde o início da pandemia, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado no domingo (7).*Com informações Região SP