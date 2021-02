Até março, a campanha da LBV (Legião da Boa Vontade) também vai entregar 25 mil kits pedagógicos e 35 mil kits de higiene

publicado em 11/02/2021

Objetivo das doações da LDV é minimizar o cenário de prejuízos na educação e as desigualdades sociais (Imagem: Divulgação)

A campanha "Criança Nota 10: Proteger a infância é acreditar no futuro" entrega no início de cada ano letivo kits pedagógicos para crianças, adolescentes e jovens de famílias em vulnerabilidade social atendidas pela LBV (Legião da Boa Vontade) e por entidades parceiras, assessoradas pela instituição.Até março, a LBV espera entregar 25 mil kits pedagógicos, 30 mil cestas de alimentos e 35 mil kits de higiene.Objetivo é minimizar o cenário de prejuízos na educação e as desigualdades sociais, que colocam em risco os direitos fundamentais de crianças e adolescentes e foram intensificados pela pandemia do coronavírus.As doações para a campanha "Criança Nota 10" podem ser feitas diretamente noou pelo telefone 0800 055 50 99.