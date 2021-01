O anúncio foi feito nesta sexta-feira (8), durante coletiva de imprensa do governo do Estado

publicado em 08/01/2021

(Foto: Governo do Estado de SP)

O Governo do Estado de São Paulo anunciou que Votuporanga e toda a região do DRS-XV permanecem na fase amarela do Plano São Paulo. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (08).

A ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para tratamento de Covid-19 no DRS estava em 60,7% até a tarde desta quinta. Já nas enfermarias, a ocupação era de 47%.



Fase amarela

Nesta fase do Plano São Paulo, todas as atividades seguem em funcionamento com capacidade limitada a 40% de ocupação para todos os setores e limitação de dez horas por dia de trabalho. Para bares e restaurantes, o consumo local é permitido até as 17h.



O consumo local até as 22h só será permitido se a região estiver há pelo menos 14 dias seguidos na fase amarela.

