A concentração ocorreu na manhã desta quinta-feira (07), em Urânia e contou com a participação de produtores de doze cidades da região

publicado em 07/01/2021

Não houve convocação para o ‘tratoraço’ em Votuporanga, mas produtores de doze cidades da região se concentraram na Euclides da Cunha, em Urânia (Foto: Reprodução/Tv Tem)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Produtores rurais de doze cidades da região convocaram um ‘tratoraço’ em protesto ao aumento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de produtos agropecuários. A concentração ocorreu nesta quinta-feira (07), às margens da rodovia Euclides da Cunha, em Urânia.

A medida faz parte de uma Lei Estadual, aprovada em outubro do ano passado. Apesar da suspensão do reajuste na noite de quarta-feira (06), anunciado por João Doria por meio das redes sociais, o agronegócio da região resolveu manter a programação do tratoraço, pois eles querem a revogação do decreto.

O aumento fazia parte do pacote fiscal que o governo do Estado aprovou na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) em outubro e passaria a valer a partir do dia 15 de janeiro. O reajuste, na área do agronegócio, teria aumento na carga tributária de 12% para 13,3%.