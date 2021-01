Vítima foi abordada por dois ladrões após sair de um hospital particular. Outro criminoso tentou fugir, mas acabou sendo preso em flagrante

publicado em 09/01/2021

Moto usada pelos criminosos ficou em canteiro de avenida em Rio Preto (Foto: Ricardo Freitas/TV TEM)

Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e matou um criminoso a tiros no bairro Parque Residencial Comendador Mançor Daud, na tarde desta sexta-feira (8), em São José do Rio Preto (SP).De acordo com a Polícia Militar, a vítima havia acabado de sair de um hospital particular, quando foi abordada por dois ladrões em uma motocicleta.O garupa da motocicleta sacou uma arma e anunciou o assalto. O policial entregou uma mochila aos bandidos. Contudo, entrou no carro, pegou uma arma e realizou disparos.Ainda segundo a Polícia Militar, o garupa foi atingido e não resistiu aos ferimentos. O piloto tentou fugir, mas foi preso na avenida Murchid Homsi. O policial não ficou ferido.A Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local da ocorrência. Equipes permanecem no local realizando exames periciais. O caso será investigado.*G1.com