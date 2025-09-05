Cidade não terá mobilização desta vez, segundo organizadores, para concentrar o público em atos regionais e nacionais

Sem manifestação na cidade, grupos de direita de Votuporanga organizam caravanas para Rio Preto e São Paulo (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga não terá manifestação amanhã envolvendo os grupos de direita do município. Na região, os atos serão concentrados em Rio Preto, contando com caravanas do município e também cidades como Fernandópolis, Mirassol e Jales, no que se espera ser uma grande mobilização regional.A manifestação está programada para ocorrer a partir das 10h, na avenida Alberto Andaló, em frente ao McDonald’s. Entre os nomes confirmados estão o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL) e o deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos), que devem discursar ao público.No período da tarde, parte das lideranças e grupos de manifestantes seguirá para a Avenida Paulista, em São Paulo, onde ocorrerá ato de maior alcance nacional. A mobilização contará com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), cuja participação já foi confirmada e outras lideranças bolsonaristas.O evento na capital paulista é organizado pelo pastor Silas Malafaia, que recentemente foi alvo de mandados de busca e apreensão de seu passaporte e telefone pela Polícia Federal. Segundo o líder religioso, a expectativa é de reunir milhares de pessoas em defesa da principal pauta, que é a anistia.O governador Tarcísio de Freitas, inclusive, deve reforçar publicamente o debate sobre projetos de anistia, bandeira que tem ganhado força em articulações recentes junto ao Centrão.