publicado em 12/01/2021

Motociclista não resiste a acidente grave em Santana da Ponte Pensa (Fotos: Região Noroeste)

O motociclista Francisco Carlos Batista dos Santos, de 57 anos, morreu na segunda-feira (11) vítima de um acidente de trânsito grave ocorrido na rodovia Ettore Bottura, sentido Ilha Solteria-Santa Fé do Sul, no município de Santana da Ponte Pensa.Segundo as informações preliminares, um HB20 de Itumbiara e a moto Yamaha Fazer, conduzida por Francisco Santos, que era morador de Meridiano, transitavam no mesmo sentido. Por motivos ainda a ser esclarecidos pela Perícia, o carro colidiu na traseira da moto.Segundo o condutor do HB20, a moto transitava em velocidade baixa pelo acostamento, em cima da ponte, quando adentrou repentinamente a pista.A vítima ficou gravemente ferida e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel) até a UPA de Santa Fé do Sul, mas acabou não resistindo. As investigações da Polícia Civil ainda continuam.*Com informações Região Noroeste