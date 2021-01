PM Ambiental autuou uma empresa madeireira por estoque irregular e outros problemas constatados no pátio do local

publicado em 13/01/2021

PM Ambiental autuou empresa de madeira por porte e venda irregular de espécie nativa sem a licença exigida (Foto: Divulgação/PM Ambiental)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar Ambiental autuou uma empresa madeireira por estoque irregular e outros problemas constatados no pátio do local, durante um patrulhamento preventivo em Palmeira d’Oeste, região de Jales, na tarde de segunda-feira (11).De acordo com as informações, após a equipe realizar a medição das madeiras existentes no pátio da empresa, foi constatado diferença com o saldo de madeiras existente no Documento de Origem Florestal (DOF), o qual deve ser declarado virtualmente pela própria empresa.A empresa foi multada em advertência simples no valor de R$ 6.512,52 por porte de madeira nativa depositada no pátio sem licença para o armazenamento e R$ 17.732,43 por vender madeira nativa sem a licença exigida. A madeira apreendida permaneceu depositada na sede da empresa.