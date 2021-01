Vereador do PSDB tomou posse para seu quarto mandato e assumirá a presidência da Casa de Leis pela primeira vez

publicado em 01/01/2021

Fabiano do Gustin, do PSDB, é o novo presidente da Câmara de Valentim Gentil (Foto: A Cidade)

Fábio FerreiraNa manhã desta sexta-feira, 1º de janeiro, após uma cerimônia de posse restrita, respeitando os protocolos da saúde, os vereadores eleitos em Valentim Gentil elegeram Fabiano dos Santos Pinheiro, o Fabiano do Gustin, do PSDB, como o novo presidente da Casa de Leis de Valentim Gentil. Apenas uma chapa se inscreveu para a eleição e obteve unanimidade na aprovação dos vereadores.Junto com ele na mesa-diretora estarão Edmar Silva de Oliveira, o Baianinho (DEM), como vice-presidente, José Carlos dos Santos, o Zé Carlão (DEM), como 1º secretário, e Junior Aparecido Pinto, o Juninho (Republicanos), como 2º secretário.Em seu quarto mandato como vereador, está será a primeira vez que Fabiano do Gustin preside o Legislativo de Valentim Gentil. "Sentimento de alegria. Tudo tem o momento certo para acontecer. Lá trás tive algumas oportunidades de presidir a Câmara, mas Deus sabe a hora certa e acredito que seja esse o momento. Acredito que serão quatro anos de muito crescimento e desenvolvimento para Valentim Gentil", comentou Fabiano com a reportagem do A Cidade.As sessões da Câmara Municipal de Valentim Gentil ocorrem sempre as segundas-feiras. A primeira sessão ordinária da atual legislatura está marcada para acontecer no próximo dia 1º de fevereiro.