Boi de estimação furtado é achado em sítio no interior de SP; suspeito foi preso

Francês estava desaparecido desde a noite do último domingo (10), data em que fora furtado em São José do Rio Preto (SP). Animal foi encontrado em Sales (SP), cidade a 70 quilômetros de distância de local do furto

publicado em 14/01/2021

Francês foi encontrado em Sales — (Foto: Arquivo Pessoal) A Polícia Civil conseguiu encontrar o boi de estimação que tinha sido furtado de uma família de São José do Rio Preto (SP). Uma câmera de segurança flagrou um homem caminhando com o animal na noite do último domingo (10). Em entrevista ao G1, Luciane Silva de Oliveira, de 28 anos, contou que o Francês, como é chamado o animal de estimação, foi encontrado em uma propriedade de Sales, cidade a mais de 70 quilômetros de distância de Rio Preto. "Nós ainda não temos muita informações, mas sabemos que ele foi encontrado. Meu pai está muito feliz. O Francês deve vir para cá em um caminhão", contou a engenheira civil. De acordo com a Polícia Civil, o ladrão responsável por furtar o animal foi preso pelo crime após análises de circuito de segurança. Ele confessou que vendeu o boi de estimação para abate pelo preço de R$ 5 mil. Os compradores, a princípio, aparentam boa fé na aquisição do animal. Contudo, as circunstâncias ainda serão esclarecidas. A investigação do caso é realizada pela Divisão Especializada de Investigações Geral (Deic) de Rio Preto.

Furto



O fotógrafo profissional Aparecido Silva de Oliveira, de 63 anos, teve seu animal de estimação furtado na noite de domingo (10). Ao G1, a outra filha dele contou que o Francês está com a família há anos e que é fonte de renda do pai. “Meu pai cuida dele com muito carinho. Ele está conosco desde quando era bezerro ainda. Nós levamos o Francês para as pessoas tirarem fotos. Ele já frequentou até rodeios”, conta a vendedora Daiane Silva de Oliveira, de 29 anos.



Daiane também relatou que animal estava em um pasto quando fora furtado. O homem que cometeu o crime quebrou a cerca da propriedade para levá-lo. “Meu pai paga um pasto para ele ficar. Ele estava perto do linhão, na zona norte. Meu pai viu somente na segunda-feira de manhã. Arrumei a filmagem e tudo", afirmou.











*Com informações de G1 Rio Preto e Araçatuba

