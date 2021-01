Por conta da pandemia, toda a Sessão Solene na Câmara Municipal contou com número reduzido e acesso restrito a convidados

publicado em 01/01/2021

Prefeito Adilson Leite (DEM), seu vice Leandro Romero (DEM) e os nove vereadores eleitos são empossados em sessão solene na Câmara (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O prefeito eleito Adilson Leite (DEM), seu vice Leandro Romero (DEM) e os nove vereadores tomaram posse de seus cargos na manhã de ontem, em Álvares Florence. A cerimônia ocorreu em Sessão Solene na Câmara Municipal, que após a posse definiu a mesa diretora da Casa para a 18ª Legislatura.

Por conta da pandemia, toda a cerimônia aconteceu com o acesso restrito de convidados no Salão de Sessões ‘Cassiano José Silva’ e os empossados. Durante a realização estiveram presentes os vereadores Marcia Commar (DEM), Fabiano Manoel (DEM), Rafael Ditinho (PSDB), Zico da Farmácia (PSDB), Matheus Marcondes (DEM), Vanice Fernandes (DEM) e Wilson Cesar (Republicanos).

Ausente presencialmente por estar diagnosticado com Covid-19, o presidente eleito da Câmara, o vereador Silvinho Fiori (DEM), conduziu a cerimônia de forma remota e inusitada, direto de sua residência. Além dele, a vereadora Maria Isabel (PSDB) faltou por motivos de doença.

O vereador destaca que agora o essencial é a coragem e bom ânimo para continuar a trajetória, agindo pelo município. “Agora é força para seguir na caminhada. Agradeço a toda população de Álvares Florence, por ter confiado nestes candidatos que hoje se tornam prefeito e vice-prefeito, os candidatos a vereadores que hoje se tornam empossados”, discursou o edil.

Para ele a eleição terminou no dia 15 de novembro e a partir daquele momento já é hora de se pensar em trabalho e dedicação para o bem comum. “Tenho certeza que conto com os demais vereadores, o vice-prefeito e prefeito, para fazermos uma ótima administração, uma cidade acolhedora, cidade onde possamos ter a dignidade e a honra, e assim fazer com que nosso povo tenha uma vida melhor”, completou Silvinho.

O agora prefeito Adilson Leite, no momento da posse, falou sobre o árduo trabalho dos companheiros de legenda que abraçaram a candidatura, onde para chegar a sua segunda eleição, o principal fator foi o trabalho realizado há anos na trajetória política.

Hoje, Adilson inaugura uma nova página na história de Álvares Florence e a segunda pela prefeitura com a certeza de que muito pode ser feito. “Iniciando esse mandato com a convicção de que nós temos muita coisa para fazer, porque nós temos capacidade. Estamos atravessando um momento difícil, novo e diferente na história do mundo, nos reinventando, em casa, no emprego, provando no nosso dia a dia, que somos guerreiros e sabemos lidar com as adversidades”, discursou o prefeito.

Adilson falou ainda sobre o trabalho a ser realizado em equipe, desde resoluções de tarefas e produção de ideias, com isso a integração do Executivo e Legislativo. “Juntamente com vocês (vereadores), vamos trabalhar e criar mecanismos para que o poder público chegue mais rápido ao cidadão. Afinal de contas, nós hoje estamos assumindo o compromisso de emprego, com uma empresa prestadora de serviços, que é a Prefeitura Municipal, fiscalizado pela Câmara e tem por obrigação manter um trabalho harmônico de respeito”, disse ele.