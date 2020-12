Cidade já tinha passado por um racionamento nesse ano, está tomando de novo medidas para controlar o consumo. O fornecimento de água será interrompido das 13h às 20h em 60% dos imóveis em Santa Fé

publicado em 01/12/2020

Represa que abastece Santa Fé do Sul está com 10% da capacidade (Foto: Reprodução/TV TEM)

Santa Fé do Sul (SP) inicia nesta terça-feira (1º) um racionamento de água por causa da estiagem que castiga a cidade. A chuva que atingiu a região nas últimas semanas ainda não foi suficiente para reabastecer a represa.

A cidade já tinha passado por um racionamento nesse ano, está tomando de novo medidas para controlar o consumo. O fornecimento de água será interrompido das 13h às 20h em 60% dos imóveis em Santa Fé.

“Iniciamos um plano emergencial em novembro, com caminhões pipa para não faltar o fornecimento de água, porque a represa estava baixa por causa da falta da chuva. Agora estamos bombeando água do rio Paraná”, afirma Milton Ricardo Batista, superintendente do Saae, que abastece a cidade.

A represa que abastece a cidade está com 10% da capacidade. Segundo Milton, o consumo também aumentou nas últimas semanas por causa do calor. “A gente diminuía a pressão da água durante o dia e aumentava a noite. Mas com o aumento de 40% do aumento de água vamos ter de iniciar o racionamento”, diz.





*Com informações do G1 São José do Rio Preto e Araçatuba