Na Região praças de Catiguá na Washington Luís e Pirangi, na Pedro Monteleone terão os preços reajustados

publicado em 01/12/2020

(Praça de Catiguá, na rodovia Washington Luís: valor passou de R$16,00 para R$16,30 - Hamilton Pavam/Arquivo)

A partir desta terça-feira, 1 de dezembro, entra em vigor o reajuste anual das tarifas de pedágio das rodovias estaduais paulistas, autorizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Na região, as praças de Catiguá, na rodovia Washington Luís, e Pirangi, na Pedro Monteleone, terão os preços reajustados, respsctivamente para R$16,30 e R$9,80.O adiamento acontece quase seis meses após o previsto, em decorrência da pandemia do Coronavírus. De acordo com a Artesp, a atualização da tarifa segue os critérios contratuais, com a correção de inflação pelo indicador econômico IPCA acumulado entre julho/2019 e junho/2020.Em razão dos arredondamentos, dezenove praças de diferentes rodovias não terão reajuste na tarifa paga pelos usuários.Quem costuma viajar para São Paulo deve ficar atento, pois a viagem vai ficar mais cara. O percurso de ida e volta registrou aumento de 1,75%, já que passou de R$182,80 para R$186,00 o que representa R$3,20 reais a mais. Apenas o trecho de ida ou volta passou de R$91,40 para R$93,00, ou seja, R$1,60 reais a mais que precisam ser gastos.Além do trajeto para São Paulo, o pedágio também será reajustado em outras rodovias estaduais da região. Em Pirangi, por exemplo, na rodovia Pedro Monteleone, a tarifa, que é cobrada nos dois sentidos, será de R$9,80 reais a partir do próximo dia 1º.*Com informações do Diário da Região