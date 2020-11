A apreensão ocorreu em uma abordagem realizada às 18h30 no km 74 da BR-153, entre Rio Preto e Bady Bassitt

publicado em 26/11/2020

Ocorrência foi apresentada na central de flagrantes da Polícia Civil de Rio Preto (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Uma mulher de 37 anos foi presa pela Polícia Rodoviária Federal na tarde desta quarta-feira (25) transportando aproximadamente 20 quilos de cloridrato de cocaína no tanque de combustível de um Volkswagen Voyage.A apreensão ocorreu em uma abordagem realizada às 18h30 no km 74 da BR-153, entre Rio Preto e Bady Bassitt.A mulher informou aos policiais que receberia R$ 1.000,00 para levar a droga de Foz do Iguaçu até Goiânia, onde ela mora.Ocorrência foi apresentada na central de flagrantes da Polícia Civil de Rio Preto.*Região Noroeste