Funcionário do Saee foi socorrido e levado para a Santa Casa do município

publicado em 10/11/2020

Funcionário ficou ferido após bomba de água explodir em Santa Fé do Sul (Foto: Arquivo Pessoal)

Um funcionário do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto (Saee) sofreu queimaduras em diversas partes do corpo após uma bomba de água explodir, em de Santa Fé do Sul, na tarde desta segunda-feira, 9.

De acordo com a autarquia, a vítima, um homem de 57 anos, estava trabalhando dentro de uma sala quando a bomba responsável por jogar água em um reservatório explodiu.

O funcionário foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Santa Casa de Santa Fé do Sul.

Ainda segundo a autarquia, o homem aguarda vaga para ser transferido para um hospital especializado em tratamento de queimados.



*G1.com