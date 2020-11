Adilson Leite, Pastor Sebastião e Preto se enfrentam hoje nas urnas de Álvares Florence

publicado em 15/11/2020

Adilson Leite, Pastor Sebastião e Preto se enfrentam hoje nas urnas de Álvares Florence (A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brSe o clima está tenso em Parisi, em Álvares Florence a situação é ainda mais quente. Por lá três candidatos disputam a Prefeitura: atual vice-prefeito, Élcio Geraldo Dias de Oliveira, mais conhecido como Preto (PSDB), o ex-prefeito Adilson Leite (DEM) e o Pastor Sebastião, do Republicanos.Os três candidatos têm trocado farpas desde o início da pré-campanha e a disputa ficou ainda mais intensa após a participação de dois dos três candidatos na sabatina promovida pelo Grupo Cidade de Comunicação. Preto não participou alegando compromissos anteriores.Preto tem como vice pecuarista Zé Pedro, Adilson Leite vai com o empresário Leandro Romero e o Pastor Sebastião está junto com João Brugnolli.Além deles, 39 candidatos a vereador disputam as nove vagas na Câmara Municipal voto a voto dos 3. 835 eleitores.