A cidade já tem 30.203 contaminados pela doença, atrás apenas de São Paulo e Campinas no Estado

publicado em 30/11/2020

(Foto: Representação do vírus Covid)

Nova atualização feita pelo governo do Estado neste sábado (28) mostra que Rio Preto já tem 30.203 infectados pela Covid. São 93 casos a mais em relação à sexta-feira (27).

As informações incluem tanto os novos casos em 24 horas quanto os analisados em inquérito sorológico realizado pela Secretaria de Saúde de Rio Preto, que testou 26 mil pacientes assintomáticos neste mês. De acordo com a Secretaria de Saúde, as informações sobre quantas pessoas sem sintomas foram testadas positivo para Covid serão informadas dentro de 15 dias.

Mais duas mortes também foram registradas no município, chegando a 789. Com o número de casos divulgado neste sábado, Rio Preto permanece como a terceira cidade no Estado de São Paulo com mais contaminados pela Covid. Segundo o secretário de Saúde, Aldenis Borim, isso ocorre porque em Rio Preto o índice de testagem é alto.

Na segunda-feira (30), o Estado deve divulgar a nova classificação das regiões do Estado dentro do Plano São Paulo. A expectativa da Secretaria de Saúde é que Rio Preto se mantenha na fase amarela.



*O Extra.net