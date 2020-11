Região

Cidades da região estão longe da meta de imunização contra a pólio estipulada pelo Ministério da Saúde

Andradina está com 42%, enquanto em Ilha Solteira está com 52%. Situação é um pouco melhor em Pereira Barreto, com 70% e Rio Preto, com 74%. Meta do Ministério da Saúde é de 95%

publicado em 11/11/2020

Vacina da poliomielite é aplicada em criança de Rio Preto (Foto: Reprodução/TV TEM) A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada em todo o Brasil e algumas cidades do noroeste paulista ainda estão longe da meta de 95% de imunização estipulada pelo Ministério da Saúde. Uma delas é Andradina (SP). De acordo com o município, até esta semana foram imunizadas 1.059 crianças, o que representa 42% de cobertura vacinal na cidade, que ainda precisa vacinar 1.450. A cidade de Ilha Solteira (SP) também está longe da meta estipulada pelo governo federal. Das 1.067 que precisaram ser vacinadas, o município imunizou 563 crianças, sendo 52% da meta. Ainda faltam ser vacinadas 504. Algumas outras cidades estão com o índice melhor, mas ainda distante dos 95%. Como é o caso de Pereira Barreto, que imunizou 70% do público-alvo. Foram 838 pessoas vacinadas, faltando ainda 344. São José do Rio Preto (SP) imunizou 74% do público-alvo da cobertura, totalizando 14.342 crianças. A campanha nacional de vacinação contra a pólio começou no início de outubro e vai até o fim do mês. A campanha é voltada para crianças menores de 5 anos. O esquema vacinal no Brasil é composto por três doses da vacina antes de a criança completar um ano de idade (2,4 e 6 meses) e depois duas doses de reforço com a vacina de gotinha, aos 15 meses e aos 4 anos.



