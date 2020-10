Uma lavanderia comunitária começou a funcionar neste fim de semana para moradores de rua em São José do Rio Preto (SP). O serviço foi montado em um estacionamento próximo ao viaduto Jordão Reis.

De acordo com a prefeitura, Rio Preto tem cerca de 900 moradores em situação de rua.

No local, os moradores têm acesso a tanques de alvenaria e máquinas elétricas. Enquanto a pessoa lava a roupa, ainda dá para tomar um banho em cabines móveis.

“Para oferecer esses serviços precisamos de 20 voluntários, queremos estender aos irmãos as dignidades para ter uma vida normal uma vida nova”, afirma o padre Ernesto Pedro de Oliveira Rosa, idealizador do projeto.

A lavanderia funciona todo fim de semana, sendo em um fim de semana no sábado e o outro, no domingo. O próximo fim de semana será no sábado (10). Já o banho e a tosa dos animais serão sempre aos domingos. Todos os serviços são oferecidos das 8h ao meio dia.