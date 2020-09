Há 14 dias na fase amarela do Plano São Paulo, donos de bares e restaurantes vivem expectativa de poder abrir à noite, o que deve acontecer a partir de sábado - atualmente só é permitida a abertura até as 17 horas

publicado em 18/09/2020

André Luiz deseja a permissão para a abertura à noite: período de maior movimento (Foto: Reprodução/Guilherme Baffi)

O Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Rio Preto deve divulgar nesta sexta-feira, 18, os novos horários em que bares e restaurantes podem ficar abertos para consumo no local. É que a região completa nesta sexta 14 dias na fase amarela do Plano São Paulo e, conforme prevê as regras, pode permitir que os estabelecimentos possam funcionar à noite, até as 22h, para consumo no local.Há duas semanas, os bares e restaurantes podem servir os clientes, mas eles só podem comer e beber até as 17h - ou seja, muitos deles não conseguem car de portas abertas no horário mais lucrativo, o chamado happy hour. A deliberação que autoriza a mudança deve ser publicada no Diário Ocial do município deste sábado, 19, data em que os proprietários podem implementar as novas formas de funcionamento.*Diário da Região