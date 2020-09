Vítima teve ferimentos leves, foi socorrida e encaminhada à UPA Tangará

publicado em 22/09/2020

Rodovia após o acidente (Foto: Colaboração leitor/Diário da Região)

Um motorista de 61 anos sofreu um acidente na manhã desta terça-feira, 22, na BR-153, no KM 62, em Rio Preto. O motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra a mureta de proteção da pista.Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista seguia sentindo Rio Preto-Goiânia, quando perdeu o controle da direção e bateu na mureta de proteção da rodovia.O condutor do caminhão foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tangará, com ferimentos leves. De acordo com a polícia, ele não apresentava sinais de embriaguez.Motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção.*Diário da Região