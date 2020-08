Mesmo baleado, rapaz tentou correr, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, informou a polícia

publicado em 10/08/2020

O corpo do soldador foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto. Ainda não há informações sobre o enterro (Foto: Reprodução/Mídias Sociais)

Um soldador de 21 anos morreu baleado em uma praça, no bairro Dom Lafayette, em São José do Rio Preto (SP), na noite de sábado (8).De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava comendo um lanche sentando em um banco quando foi alvejado.Mesmo baleada, a vítima tentou correr, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, informou a polícia. O agressor fugiu e não foi encontrado.Segundo o boletim de ocorrência, o delegado da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), Alceu Lima de Oliveira Junior, foi ao local do homicídio para apurar o caso.O corpo do soldador foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto. Ainda não há informações sobre o enterro.*G1.com