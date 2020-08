Hospital passará a ter 137 leitos de alta complexidade destinados ao tratamento de pacientes adultos

publicado em 11/08/2020

Com isso, o HB passará a ter 137 leitos de alta complexidade para Covid-19 (Foto: HB)

O Hospital de Base terá mais 20 leitos de UTI específicos para tratamento de Covid-19. A publicação, confirmando o credenciamento, foi feita na edição desta segunda-feira, 10, do Diário Oficial da União. Com isso, o HB passará a ter 137 leitos de alta complexidade destinados ao tratamento de pacientes adultos.Na publicação, o governo federal credencia 30 leitos, liberando R$ 4,320 milhões em verba para o hospital. O governo federal também liberou R$ 864 mil para seis leitos em Votuporanga.Segundo a diretora-administrativa do Hospital de Base, Amália Tieco, dos 30 leitos credenciados, 10 já estavam em funcionamento, fazendo parte dos 117 que já recebiam pacientes e que agora serão custeados pelo governo federal. Amália disse ainda que as 20 novas vagas estarão à disposição dos pacientes "logo", mas não estabeleceu uma data.O Hospital de Base é referência em atendimento para Rio Preto e mais 101 municípios da região. Conforme boletim divulgado nesta segunda-feira pela instituição, a taxa de ocupação da UTI era de 87,1%.