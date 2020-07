Para isso foi necessário reestruturar as instalações já existentes da unidade II do hospital, que atendia convênios, para atender somente UTI Covid-19

publicado em 27/07/2020

Vale destacar que a instituição passará a ter 17 leitos de enfermaria e 11 leitos de UTI (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

A Santa Casa de Jales está ativando mais 07 leitos para enfermaria da ala de isolamento de síndromes gripais e 04 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto exclusiva para pacientes com Covid-19.Vale destacar que a instituição passará a ter 17 leitos de enfermaria e 11 leitos de UTI, sendo 10 adulto e 01 pediátrica. Esses setores foram desmembrados.Para isso foi necessário reestruturar as instalações já existentes da unidade II do hospital, que atendia convênios, para atender somente UTI Covid-19.A ala de isolamento de síndromes gripais ficou com 17 leitos de enfermaria, para atender pacientes com sintomas gripais. A instituição precisou contratar novos profissionais para trabalhar exclusivamente nesses setores, para evitar a disseminação do vírus dentro do hospital, pois são alas restritas a colaboradores do setor.Esses investimentos somente estão sendo possíveis com o recebimento de recursos públicos do governo federal destinados pelo Ministério da Saúde, específico para ajudar a combater o novo coronavírus.A Santa Casa de Jales esclarece que foi necessário ampliar o número de leitos, em decorrência da constatação que a doença tem se disseminado na população com muita intensidade em nossa região, por isso ressaltamos a importância do cuidado com a higienização e aglomerações. A partir do dia 27 de julho esses leitos estarão em funcionamento para atender a população de acordo com a demanda.*Região Noroeste