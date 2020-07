Trata-se de Osvaldo Caligiuri, de 84 anos, figura que ajudou a escrever a história da educação no município

publicado em 18/07/2020

Osvaldo Caligiuri fez parte da história da educação em Valentim Gentil (Foto: Arquivo Familiar)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal de Saúde de Valentim Gentil confirmou na manhã deste sábado (18) o primeiro óbito na cidade em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus. Trata-se do professor aposentado Osvaldo Caligiuri, de 84 anos, figura que ajudou a escrever a história da educação no município.Osvaldo, que era natural de Santa Ernestina, mas passou a maior parte da vida em Valentim Gentil, estava internado na Santa Casa de Votuporanga desde a última terça-feira (14). Na sexta-feira (17), porém, ele acabou não resistindo e veio a óbito, por volta das 22h.“Ele era um homem muito bom, um pai exemplar, amoroso com a família, com os netos. Ele sempre participou ativamente do desenvolvimento de Valentim Gentil, gostava muito de esporte e cuidou dessa área aqui na cidade com todo carinho”, disse seu filho Nelson Caligiuri ao jornalCasado, ele deixa a esposa Aparecida Dias Caligiuri e os filhos Nilson e Fátima Aparecida Caligiuri, além dos netos Nilson Filho e Guilherme, demais familiares e amigos. Seu sepultamento aconteceu na manhã deste sábado, as 8h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.“A família agradece aos profissionais da saúde aqui de Valentim Gentil e também da Santa Casa de Votuporanga que atenderam ele da melhor forma possível”, concluiu Nilson.