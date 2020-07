Camile Miguel Vitor, de 32 anos, estava internada na Santa Casa de Araçatuba (SP) desde o dia 5 de junho; prefeito morreu na sexta-feira (26)

publicado em 01/07/2020

Prima e prefeito de Santo Antônio do Aracanguá morreram com 4 dias de diferença (Foto: Reprodução/Facebook)

A prima do prefeito de Santo Antônio do Aracanguá (SP), que morreu depois de ser diagnosticado com coronavírus, também veio a óbito por Covid-19 nesta terça-feira (30).Camile Miguel Vitor tinha 32 anos e estava internada na Santa Casa de Araçatuba (SP) desde o dia 5 de junho – três dias depois do prefeito Rodrigo Santana Rodrigues dar entrada em um hospital particular com sintomas de Covid-19.De acordo com o irmão do prefeito, os dois parentes não tiveram contato e Camile não tinha nenhuma comorbidade.O enterro deve ser feito na manhã de quarta-feira (1º), em Santo Antônio do Aracanguá.Rodrigo Aparecido Santana Rodrigues (DEM) morreu por Covid-19 na sexta-feira (26). O político estava entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e respirava com auxílio de máquinas desde o dia 2 de junho. De acordo com o irmão, ele apresentava um quadro de hipertensão.Rodrigo era advogado e empresário pecuarista. Ele já havia sido vereador na cidade e cumpria o primeiro mandato como prefeito, após ter sido eleito com 53% dos votos.O corpo do prefeito chegou à cidade na tarde de sábado (27) e foi levado diretamente para o Cemitério Municipal.Com pouco mais de oito mil habitantes, Santo Antônio do Aracanguá já confirmou 43 casos positivos de Covid-19. Com a morte do prefeito e da prima, a cidade chega ao quarto óbito registrado pela doença.*G1.com